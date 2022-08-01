Роналдо: Лукаку и Мартинес — почти идеальная связка

Президент «Реала» Вальядолид Роналдо поделился мнением о том, сможет ли «Интер» побороться за чемпионство в предстоящем розыгрыше Серии А.

Роналдо сказал La Gazzetta dello Sport, что «Интер» мог занять первое место в чемпионате Италии, в какой-то момент они были очень близки к этому, а сейчас команда еще усилилась форвардом «Челси» Ромелу Лукаку, который умеет делать разницу на поле.

Экс-игрок считает, что Лукаку и нападающий Лаутаро Мартинес — это практически идеальная связка.

В первом туре нового сезона чемпионата Италии «Интер» встретится с «Лечче» 13 августа, начало игры запланировано на 21:45 по мск.