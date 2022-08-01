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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» сегодня собирается завершить трансфер полузащитника «ПСЖ»

01 Августа 2022 • 12:53 Комментировать

Итальянская «Рома» сегодня надеется договориться с «ПСЖ» по трансферу полузащитника Джорджиньо Вейналдума. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Адриен Гренье.

Напомним, что «Рома» уже более недели работает над трансфером Вейналдума. Сделка должна состояться на правах аренды с правом выкупа, так как ограниченный бюджет не позволяет «джаллоросси» выкупить футболиста сразу.

Сам Вейналдум давно дал согласие на переход в «Рому». Игрока убедил перейти главный тренер Жозе Моуринью, который давно наблюдал за Вейналдумом.

В прошлом сезоне полузащитник отметился одним голом в чемпионате Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Джорджиньо Вейналдум Трансферы футбола - лето 2022
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