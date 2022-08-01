Спаллетти оценил игру Хвичи за «Наполи»

Рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти высказался об игре новичка команды Хвичи Кварацхелии в товарищеской встрече с испанской «Мальоркой». Спарринг завершился вничью со счетом 1:1.

«Хвича хорошо проявил себя в этом матче. Этот парень умеет побеждать. Да, в некоторых эпизодах ему не везло, однако он проявил свои лучшие качества», - передает слова итальянского наставника Tuttomercatoweb.

В прошедшем поединке грузинский полузащитник провел на поле 71 минуту, после чего был заменен.

Хвича присоединился к «Наполи» этим летом, подписав контракт до середины 2027 года. Его трансфер обошелся неаполитанцам в десять миллионов евро.