Пьяничем интересуются четыре клуба Серии А

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич попал в сферу интересов «Ювентуса», «Милана», «Наполи» и «Фиорентины».

Прошлый сезон боснийский полузащитник отыграл на правах аренды в турецком «Бешикташе». Летом игрок вернулся в «Барселону», однако его будущее в команде Хави пока остается под вопросом.

Как сообщает Fichajes, футболистом интересуются несколько клубов Серии А, в их числе – «Ювентус», «Милан», «Наполи» и «Фиорентина».

Пьянич уже выступал в итальянском чемпионате – в сезонах 2011-2020 годов он был игроком «Ромы» и «Ювентуса».

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Турции 20 матчей, отметившись 2 результативными передачами.