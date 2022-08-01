Канчельскис поддержал выбор Алексея Миранчука

Экс-нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«Правильно, что Миранчук переходит в «Торино», у него там будет игровая практика. Алексей принял правильное решение», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что туринский клуб оформит аренду российского хавбека с правом последующего выкупа за 12 миллионов евро.

26-летний полузащитник играет в Италии с 2020 года. В минувшем сезоне Серии А Миранчук принял участие в 19 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.