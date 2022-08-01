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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» хочет откупиться от Санчеса

01 Августа 2022 • 07:25 Комментировать

В миланском «Интере» твердо решили избавиться от опытного чилийского нападающего Алексиса Санчеса. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, руководство клуба готово заплатить форварду пять миллионов евро за досрочное прекращение сотрудничества.

33-летний футболист пополнил ряды «нерадзурри» в сентябре 2020 года. Срок действующего трудового соглашения Алексиса с итальянским грандом истекает в конце июня 2023 года.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Санчесу со стороны испанского «Вильярреала».

В прошлом сезоне чемпионата Италии нападающий сыграл 27 поединков, в которых записал себе в актив пять забитых мячей и две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алексис Санчес
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