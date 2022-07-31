Шомуродов в шаге от трансфера из «Ромы» в «Болонью»

Форвард Элдор Шомуродов находится в одном шаге от перехода из «Ромы» в «Болонью». Об этом в социальных сетях рассказывает инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, Шомуродов перейдёт в «Болонью» на правах аренды на сезон 2022/2023. После этого «красно-синие» будут иметь возможность выкупить права на футболиста из Узбекистана за 9 миллионов евро.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Жозе Моуринью, главный тренер «Ромы», недоволен Элдором Шомуродовым.

27-летний Элдор Шомуродов забил пять голов и отдал шесть голевых передач в 40 матчах за «Рому». Ранее нападающий выступал в России за «Ростов».