Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Шомуродов в шаге от трансфера из «Ромы» в «Болонью»

31 Июля 2022 • 18:42 Комментировать

Форвард Элдор Шомуродов находится в одном шаге от перехода из «Ромы» в «Болонью». Об этом в социальных сетях рассказывает инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, Шомуродов перейдёт в «Болонью» на правах аренды на сезон 2022/2023. После этого «красно-синие» будут иметь возможность выкупить права на футболиста из Узбекистана за 9 миллионов евро.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Жозе Моуринью, главный тренер «Ромы», недоволен Элдором Шомуродовым.

27-летний Элдор Шомуродов забил пять голов и отдал шесть голевых передач в 40 матчах за «Рому». Ранее нападающий выступал в России за «Ростов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Рома Элдор Шомуродов Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Июля
18:42 · Италия. Серия А
Шомуродов в шаге от трансфера из «Ромы» в «Болонью»
16:11 · Италия. Серия А
«Ювентус» на месяц потерял Маккенни
16:04 · Италия. Серия А
​В Италии назвали следующий клуб Миранчука
13:53 · Италия. Серия А
​Кьеллини назвал самого сильного соперника в своей карьере – это не Роналду, и не Месси
12:14 · Италия. Серия А
Вейналдум переходит в «Рому» слухи
10:48 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов отпустить Ло Чельсо в «Наполи»
10:44 · Германия. Бундеслига
«Наполи» нацелился на игрока «РБ Лейпцига»
10:26 · Италия. Серия А
Белотти согласовал контракт с новым клубом
08:11 · Италия. Серия А
Названы условия трансфера Миранчука в «Торино»
07:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» будет платить большую часть зарплаты Кепы в «Наполи»
04:28 · Италия. Серия А
В Италии могут запретить номер 88 4
02:20 · Италия. Серия А
Форвард сборной Италии отказал «Валенсии» Гаттузо ради «Ромы» Моуринью
01:34 · Италия. Серия А
«Барселона» назвала цену Депая, «Ювентус» настаивает на аренде
00:35 · Италия. Серия А
Стали известны детали контракта де Кетеларе с «Миланом»
30 Июля
23:59 · Италия. Серия А
Бонуччи оценил трансферы «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем