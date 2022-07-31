​Миранчук переходит в «Торино»

Алексей Миранчук действительно переходит из «Аталанты» в «Торино». Информацию подтвердил Давиде Ваньяти, который занимает должность технического директора туринского клуба.

По словам Ваньяти, которые на своих страницах приводит sport24, «Торино» арендует Алексея Миранчука с правом выкупа.

Ранее итальянский инсайдер Николо Скира сообщал, что «Торино» сможет следующим летом выкупить Алексея Миранчука за 12 миллионов евро. Если опция будет реализована, россиянин останется в туринском клубе по контракту до конца сезона 2025/2026.

В Италии Алексей Миранчук играет с осени 2020 года.