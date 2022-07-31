«Ювентус» на месяц потерял Маккенни

Поговаривали, что Уэстон Маккенни может покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно. Травма Поля Погба повлияла на ситуацию, и Массимилиано Аллегри стал рассчитывать на Маккенни. Впрочем, американский хавбек тоже угодил в лазарет. По данным La Gazzetta dello Sport, 23-летний футболист вывихнул плечо и пропустит приблизительно месяц.

Уэстон Маккенни защищает цвета «Ювентуса» с осени 2020 года. За это время полузащитник провёл 75 официальных матчей, в которых забил 10 голов и отдал три результативных паса на партнёров.

В первом туре Серии А «Ювентус» сыграет против «Сассуоло». Матч пройдёт 15 августа.