​В Италии назвали следующий клуб Миранчука

Алексей Миранчук в ближайшее время должен сменить клубную прописку. По данным инсайдера Николо Скиры, которыми он любезно поделился в социальных сетях, российский полузащитник перейдёт из «Аталанты» в «Торино». Речь идёт об аренде с правом выкупа за 12 миллионов евро. Для Миранчука уже готов контракт по формуле «1+3».

Напомним, что Алексей Миранчук является игроком «Аталанты» с осени 2020 года. За это время российский полузащитник так и не стал твёрдым игроком основного состава команды из Бергамо.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 26-летнего Алексея Миранчука в 10 миллионов евро.