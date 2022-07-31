​Кьеллини назвал самого сильного соперника в своей карьере – это не Роналду, и не Месси

Опытнейший итальянский защитник Джорджо Кьеллини, который летом перебрался в «Лос-Анджелес» после 17 лет выступлений за «Ювентус», назвал самого сильного соперника в своей карьере. На первое место Кьеллини поставил не Криштиану Роналду, и не Лионеля Месси.

«Конечно, это Ибрагимович», - ответил Кьеллини изданию Marca. «Потом идёт Роналду, который забил в матчах против меня много голов».

Напомним, что Златан Ибрагимович в свои 40 лет продолжает выступать на высоком уровне. Недавно шведский нападающий подписал новый контракт с «Миланом», рассчитанный на сезон 2022/2023.