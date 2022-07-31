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Чемпионат Италии. Серия А

Вейналдум переходит в «Рому» слухи

31 Июля 2022 • 12:14 Комментировать

В ближайшее время хавбек Джорджиньо Вейналдум должен перебраться из «ПСЖ» в «Рому». Как сообщает Algemeen Dagblad, клубы достигли соглашения об аренде 31-летнего футболиста с правом выкупа. На днях Вейналдум должен пройти медицинское обследование.

Напомним, что Джорджиньо Вейналдум переходил в «ПСЖ» на правах свободного агента год назад. Голландец так и не стал важной фигурой во французской команде, поэтому теперь парижане не прочь с ним расстаться.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Джорджиньо Вейналдума в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Джорджиньо Вейналдум Трансферы футбола - лето 2022
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