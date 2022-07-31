Белотти согласовал контракт с новым клубом

Экс-нападающий «Торино» Андреа Белотти, ныне пребывающий в статусе свободного агента, определился с новым клубом.

По сообщениям La Repubblica, 28-летний форвард сборной Италии присоединится к столичной «Роме». Стороны провели переговоры и согласовали условия сотрудничества. Ранее сообщалось, что контракт Белотти с «волками» будет рассчитан на три года, а его оклад составит около трех миллионов евро.

Андреа выступал за «Торино» на протяжении семи сезонов. В общей сложности нападающий сыграл за команду 251 поединок, забил 113 голов и сделал 28 результативных передач.