Названы условия трансфера Миранчука в «Торино»

Российский хавбек Алексей Миранчук, судя по всему, покидает «Аталанту» и переходит в другой итальянский клуб. Новым местом работы полузащитника станет «Торино», об этом рапортует Tuttomercatoweb.

Согласно данным источника, туринский клуб подпишет россиянина на правах аренды до конца следующего сезона с правом последующего выкупа за 12 миллионов евро. Сделка будет официально оформлена в ближайшее время.

26-летний игрок присоединился к «Аталанте» в сентябре 2020 года и подписал четырехлетнее трудовое соглашение. В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Алексей провел 19 поединков, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.