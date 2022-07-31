Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Названы условия трансфера Миранчука в «Торино»

31 Июля 2022 • 08:11 Комментировать

Российский хавбек Алексей Миранчук, судя по всему, покидает «Аталанту» и переходит в другой итальянский клуб. Новым местом работы полузащитника станет «Торино», об этом рапортует Tuttomercatoweb.

Согласно данным источника, туринский клуб подпишет россиянина на правах аренды до конца следующего сезона с правом последующего выкупа за 12 миллионов евро. Сделка будет официально оформлена в ближайшее время.

26-летний игрок присоединился к «Аталанте» в сентябре 2020 года и подписал четырехлетнее трудовое соглашение. В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Алексей провел 19 поединков, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Июля
08:11 · Италия. Серия А
Названы условия трансфера Миранчука в «Торино»
07:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» будет платить большую часть зарплаты Кепы в «Наполи»
04:28 · Италия. Серия А
В Италии могут запретить номер 88 1
02:20 · Италия. Серия А
Форвард сборной Италии отказал «Валенсии» Гаттузо ради «Ромы» Моуринью
01:34 · Италия. Серия А
«Барселона» назвала цену Депая, «Ювентус» настаивает на аренде
00:35 · Италия. Серия А
Стали известны детали контракта де Кетеларе с «Миланом»
30 Июля
23:59 · Италия. Серия А
Бонуччи оценил трансферы «Ювентуса»
23:10 · Италия. Серия А
Бонуччи: «Всегда мечтал стать капитаном «Ювентуса»
23:01 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд сосредоточилась на подписании Пёнтека после отказа Джеко
22:32 · Италия. Серия А
В «Болонье» прокомментировали информацию о подписании Шомуродова эксклюзив
21:43 · Италия. Серия А
Итальянский клуб согласовал с «Ромой» переход Шомуродова
21:32 · Италия. Серия А
Альбертини: «Де Кетеларе - потенциальный чемпион»
20:50 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на лучшего бомбардира в истории «Наполи»
20:26 · Италия. Серия А
Дель Пьеро перечислил лучших игроков «Ювентуса»
20:19 · Италия. Серия А
Итальянский инсайдер назвал явного фаворита в споре за Миранчука
Все новости
Рекомендуем