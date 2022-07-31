В Италии могут запретить номер 88

Необычное предложение внесено в Италии - запретить клубам использовать номер 88 на футболках своих команд. Как считает Милена Сантерини, автор предложения и глава организации по борьбе с антисемитизмом, подобный отказ поддержит «этические и моральные ценности спорта».

А номер 88 в глазах Сантерини нарушает эту систему, так как является номером, отсылающим к приветствию Heil Hitler - H является восьмой буквой латинского алфавита, соответственно, HH - это 88.

- Настоятельно просим не использовать этот номер впредь. Он отсылает к нацисткой идеологии. Даже если не все игроки знали об этом подтексте, все равно просим отказаться от него, - сообщает derbyderbyderby.it.