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Чемпионат Италии. Серия А

В Италии могут запретить номер 88

31 Июля 2022 • 04:28 Комментировать

Необычное предложение внесено в Италии - запретить клубам использовать номер 88 на футболках своих команд. Как считает Милена Сантерини, автор предложения и глава организации по борьбе с антисемитизмом, подобный отказ поддержит «этические и моральные ценности спорта».

А номер 88 в глазах Сантерини нарушает эту систему, так как является номером, отсылающим к приветствию Heil Hitler - H является восьмой буквой латинского алфавита, соответственно, HH - это 88.

- Настоятельно просим не использовать этот номер впредь. Он отсылает к нацисткой идеологии. Даже если не все игроки знали об этом подтексте, все равно просим отказаться от него, - сообщает derbyderbyderby.it.

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Серия А
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