У Миранчука есть только три варианта в Италии: Куда подастся Алексей

У Алексея Миранчука есть несколько вариантов продолжения карьеры. Авторитетный инсайдер Николо Скира сообщил об интересе к российскому хавбеку со стороны «Вероны», «Торино» и «Болоньи». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к этим трём клубам и пытается понять, какой выбор лучше сделать Миранчуку.

«Верона»

«Верона» может быть интересным вариантом для Алексея Миранчука. Главный аргумент «за» - это игровой стиль команды. «Мастифы» по прошлому сезону запомнились командой, которая заточена на атаку. В последнем чемпионате Италии «Верона» забила 65 голов – больше, чем «Ювентус» (57) и «Рома» (59), и всего на четыре меньше, чем ставший чемпионом «Милан».

Но есть одно небольшое «но». Летом «Верона» сменила главного тренера, и какой будет команда под руководством Габриэле Чоффи – пока загадка. Правда, «Удинезе» при этом тренере в прошлом сезоне забивал в среднем почти два гола за игру, так что ориентированность на атаку в «Вероне» должна сохраниться.

При переходе в «Верону» главным конкурентом Алексея Миранчука будет Антонин Барак. Эксперты из transfermarkt оценивают этого игрока в 20 миллионов евро, в том время как «ценник» Миранчука вдвое меньше. Конкурент довольно серьёзный, тем более что он выступает в Италии уже пять лет – опыта хватает. Впрочем, Габриэле Чоффи может постараться использовать Барака и Миранчука вместе. Всё-таки россиянин в сравнении с чехом сильнее заточен на атаку.

«Торино»

«Торино» называют главным фаворитом на подписание Алексея Миранчука. Если судить по прошлому сезону, то атакующей команду Ивана Юрича назвать сложно – она забила всего 46 голов. «Быки» определённо делают ставку на оборону. В прошлом чемпионате туринцы пропустили только 41 раз – меньше, чем «Лацио» (58), «Рома» (43) и «Фиорентина» (51), пробившиеся в еврокубковые турниры.

Казалось бы, творческому парню вроде Алексея Миранчука в «Торино» может быть не так интересно. Но не факт. Во-первых, на сегодняшний день «быки» обладают одним из самых молодых составов Серии А по среднему возрасту. В такой команде Миранчук может чувствовать себя комфортно. Во-вторых, в «Торино» Миранчук имеет высокие шансы стать твёрдым игроком основного состава. На сегодняшний день в команде нет атакующего полузащитника, который бы по уровню превосходил россиянина. На этой позиции есть опытный Симоне Верди и пара молодых ребят.

«Болонья»

«Болонья» в этой тройке определённо идёт последней с точки зрения привлекательности для игрока калибра Алексея Миранчука. Раз мы уже стали оценивать показатели прошлого сезона, то давайте обратимся к ним снова. «Верона» (+6) и «Торино» (+5) имеют положительную разность мячей, поскольку первая команда ориентируется на атаку, а вторая – на оборону. «Болонья» же не может похвастаться ни впереди, ни сзади, её разность мячей «-11» это подчёркивает.

При переходе в «Болонью» у Алексея Миранчука не должно быть проблем с игровым временем. На такие мысли наводит текущий состав «красно-синих». Но стиль игры Синиши Михайловича едва ли способен подчеркнуть сильные стороны Миранчука и дать российскому хавбеку новый толчок в карьере.

Куда лучше податься Миранчуку

«Верона», «Торино» и «Болонья» относятся к классу середняков Серии А, то есть Алексей Миранчук при переходе в любой из этих клубов из «Аталанты» совершенно точно сделает шаг назад. Впрочем, иногда футболисту имеет смысл шагнуть назад, чтобы потом сделать несколько шагов вперёд. Понятно, что решение Миранчука будет зависеть не от наших размышлений, а от общения с тренерами и от условий, которые клубы будут предлагать футболисту. Если же отбросить эти факторы и говорить грубо, то самым привлекательным вариантом для Миранчука нам видится «Торино». Посмотрим, как получится на деле.

Подготовил Александр Тихий.