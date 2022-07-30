​Ибрагимович: «Без меня футбол умрёт»

Недавно Златан Ибрагимович заключил новый контракт с «Миланом». Осенью шведскому форварду исполнится 41 год, но он, похоже, пока не думает о завершении футбольной карьеры.

Во время прямого эфира в социальной сети Златан Ибрагимович отвечал на вопросы. Один из фанатов спросил у шведа, когда он собирается повесить бутсы на гвоздь.

«Никогда. Если я завершу карьеру, футбол без меня умрёт!» - отшутился Ибрагимович.

Первый матч нового чемпионата «Милан» проведёт в субботу, 13 августа. Команда Стефано Пиоли на своём поле будет принимать «Удинезе».

Отметим, что «Милан» в прошлом сезоне стал чемпионом Италии.