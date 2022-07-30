В 2018 году Фабиан Руис переходил из «Бетиса» в «Наполи». Итальянский клуб в тот момент возглавлял Карло Анчелотти. Специалист до сих пор является большим поклонником испанского полузащитника. Анчелотти хотел бы воссоединиться с Руисом в «Реале», но этим летом сделка осуществлена не будет.

Гуру из мира трансферов Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что «Реал» хочет заполучить Фабиана Руиса через год в качестве свободного агента. Впрочем, к тому моменту ситуация может измениться – Руис может как сменить клуб (интерес к игроку есть), так и продлить контракт с неаполитанцами.

26-летний Фабиан Руис оценивается экспертами transfermarkt в 55 миллионов евро.