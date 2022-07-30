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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью выгоняет трёх игроков из «Ромы» и хочет получить взамен звезду «ПСЖ»

30 Июля 2022 • 09:11 Комментировать

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью определился с игроками, на которых не рассчитывает в новом сезоне. Об этом стало известно журналистам Il Romanista.

По сведениям СМИ, португальский специалист указал на выход трех футболистам. Речь идет о нападающих Элдоре Шомуродове и Джастине Клюйверте, в также полузащитнике Карлесе Пересе. Взамен «Особенный» требует подписать голландца Джорджиньо Вейналдума из «ПСЖ».

Источник отмечает, что Перес может продолжить карьеру в «Сельте», а Клюйверта желает подписать лондонский «Фулхэм». У Шомуродова есть варианты трудоустройства в чемпионате Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
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