Моуринью выгоняет трёх игроков из «Ромы» и хочет получить взамен звезду «ПСЖ»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью определился с игроками, на которых не рассчитывает в новом сезоне. Об этом стало известно журналистам Il Romanista.

По сведениям СМИ, португальский специалист указал на выход трех футболистам. Речь идет о нападающих Элдоре Шомуродове и Джастине Клюйверте, в также полузащитнике Карлесе Пересе. Взамен «Особенный» требует подписать голландца Джорджиньо Вейналдума из «ПСЖ».

Источник отмечает, что Перес может продолжить карьеру в «Сельте», а Клюйверта желает подписать лондонский «Фулхэм». У Шомуродова есть варианты трудоустройства в чемпионате Германии.