У Белотти есть два варианта продолжения карьеры

Центральный нападающий сборной Италии Андреа Белотти, покинувший «Торино» этим летом, продолжает подыскивать себе новую команду.

Согласно сведениям Relevo, у 28-летнего форварда есть два варианта продолжения карьеры. Первым является переезд в испанский чемпионат, где заинтересованность в его услугах проявляет «Валенсию». Второй – трансфер за океан, а именно – в МЛС. Там в подписании Белотти заинтересован канадский клуб «Торонто».

Среди вышеназванных вариантов Андреа отдает предпочтение переходу в испанский клуб.

Белотти покинул «Торино» в связи с завершением контракта. Цвета туринской команды он защищал с 2015 года.