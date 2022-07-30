Мостовой оценил возможный трансфер Миранчука в «Торино»

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в другой итальянский клуб – «Торино».

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» эксперт назвал «Торино» хорошим вариантом для Алексея. По мнению Мостового, в туринской команде российский хавбек застолбит за собой место в стартовом составе, чего ему не получалось сделать в Бергамо, где высокая конкуренция.

Миранчук перешел в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Его трансфер обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллиона евро.