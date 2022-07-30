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Чемпионат Италии. Серия А

Мостовой оценил возможный трансфер Миранчука в «Торино»

30 Июля 2022 • 06:57 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в другой итальянский клуб – «Торино».

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» эксперт назвал «Торино» хорошим вариантом для Алексея. По мнению Мостового, в туринской команде российский хавбек застолбит за собой место в стартовом составе, чего ему не получалось сделать в Бергамо, где высокая конкуренция.

Миранчук перешел в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Его трансфер обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Александр Мостовой Алексей Миранчук
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