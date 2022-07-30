Интересовавший ЦСКА полузащитник «Фиорентины» отправится в Бразилию

Не так давно мы сообщали об интересе ЦСКА к полузащитнику «Фиорентины» Эрику Пульгару. Однако сейчас стало известно, что чилийский полузащитник предпочел податься в Бразилию и будет выступать за «Фламенго». Бразильский клуб выплатит за него лишь 2,5 миллиона евро, несмотря на то, что портал Transfermarkt оценивает футболиста куда выше - 6,5 миллионов евро.

Пульгар выступал в составе «Фиорентины» с 2019 года, однако в прошлом сезоне итальянский клуб сдал его в аренду в турецкий «Галатасарай». На счету футболиста - 37 матчей в составе чилийской сборной, в них Пульгар забил четыре гола.