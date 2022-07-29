Абрахам: «Не спешу возвращаться в Премьер-лигу»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам заявил, что счастлив в Италии.

«Я не спешу возвращаться в Премьер-лигу, потому что здесь я могу проявить свой стиль игры. В Италии я чувствую себя счастливым во всех отношениях», - сказал нападающий в интервью Corriere dello Sport.

Абрахам перешел в «Рому» из «Челси» в прошлом году за 40 миллионов евро. Вместе с командой Жозе Моуринью англичанин стал победителем Лиги конференций.

«Выбор в пользу «Ромы» был одним из лучших решений, которые я принял в своей жизни», - добавил Абрахам.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 37 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.