Наумов: Миранчук не нужен «Аталанте», ему нужно уходить

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал будущее полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчуку надо уходить из «Аталанты». Он там теряет время, может потерять форму и уверенность в себе. Алексей еще молод, ему еще играть и играть», — цитирует Миранчука «Все Про Спорт».

Эксперт заявил, что «Аталанта» поменяла весь свой состав по ходу товарищеского матча, но Миранчук стал единственным, кто не вышел на поле, это значит, что он не нужен тренеру. Если у футболиста будет какой-то другой вариант в Италии, тот же «Торино», то нужно переходить туда, добавил Наумов.

Ранее сообщалось, что «Торино» ведет переговоры с «Аталантой» по трансферу Миранчука.