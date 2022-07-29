​Танганга пока в Лондоне – «Тоттенхэм» и «Милан» имеют разногласия

Джафет Танганга находится в сфере интересов «Милана», о чём СМИ не устают трубить уже несколько недель. Впрочем, «россонери» пока не близки к достижению договорённости с «Тоттенхэмом» по 23-летнему защитнику. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, разногласия клубов заключаются в пункте о выкупе игрока. «Милан» хочет арендовать футболиста с правом на выкуп, а «Тоттенхэм» настраивает на том, чтобы опция выкупа была обязательной.

Джафет Танганга является выпускником академии «Тоттенхэма». За первую команду защитник провёл 43 официальных матча. Результативными действиями футболист не отмечался.