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Чемпионат Италии. Серия А

​Танганга пока в Лондоне – «Тоттенхэм» и «Милан» имеют разногласия

29 Июля 2022 • 19:38 Комментировать

Джафет Танганга находится в сфере интересов «Милана», о чём СМИ не устают трубить уже несколько недель. Впрочем, «россонери» пока не близки к достижению договорённости с «Тоттенхэмом» по 23-летнему защитнику. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, разногласия клубов заключаются в пункте о выкупе игрока. «Милан» хочет арендовать футболиста с правом на выкуп, а «Тоттенхэм» настраивает на том, чтобы опция выкупа была обязательной.

Джафет Танганга является выпускником академии «Тоттенхэма». За первую команду защитник провёл 43 официальных матча. Результативными действиями футболист не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Джафет Танганга Трансферы футбола - лето 2022
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