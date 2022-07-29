Маттайс де Лихт так и не стал видной фигурой в «Ювентусе». После трёх лет выступлений в Турине голландский защитник перебрался в «Баварию».

В ходе интервью для ESPN де Лихт объяснил, почему ему не подошёл «Ювентус» и итальянский футбол в целом.

«Это совершенно другой стиль защиты. В «Аяксе» ты прессингуешь очень высоко, рискуешь. А в «Ювентусе» важнее то, что происходит у тебя за спиной.

В Италии темп гораздо более низкий. Но я понимаю, почему они считают, что такой путь правильный. Потому что с таким подходом они выиграли четыре чемпионата мира.

Я пришёл в «Ювентус», чтобы играть в более атакующий футбол. Маурицио Сарри имел хорошую репутацию – его команды показывали потрясающий футбол. Я ожидал от него стиля «Аякса», но, к сожалению, через год он был уволен», - сказал де Лихт.