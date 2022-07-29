​«Рома» может подписать ещё одного известного форварда – он уже сказал «да»

До закрытия летнего трансферного окна Жозе Моуринью может получить в своё распоряжение ещё одного нападающего. Речь идёт об Андреа Белотти, который в настоящий момент находится без клуба.

Как сообщает Calcio Mercato, Белотти уже, по сути, сказал «да» «Роме». Официальных переговоров ещё не было, но 28-летний форвард контактировал с Жозе Моуринью и игроком команды Лоренцо Пеллегрини. Белотти дал понять, что его привлекает переезд в Рим.

Ранее Андреа Белотти на протяжении семи лет выступал за «Торино». По завершению сезона 2021/2022 контракт форварда с «быками» истёк.