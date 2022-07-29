«Валенсия» заинтересована в подписании Белотти

Форвард Андреа Белотти может стать игроком «Валенсии».

По информации журналиста Николо Скиры, «летучие мыши» предлагают трехлетнее соглашение футболисту с возможностью дальнейшего продления еще на один год. Отмечается, что в нападающем заинтересован лично главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо.

28-летний Белотти покинул «Торино» после окончания минувшего сезона на правах свободного агента. Он выступал за команду с 2015 года. В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.