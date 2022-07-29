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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук может выбирать: россиянин интересен трём клубам Серии А слухи

29 Июля 2022 • 17:45 Комментировать (2)

В последние дни в прессе возобновились разговоры о возможном трансфере Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино». Впрочем, у 26-летнего россиянина есть ещё два варианта продолжения карьеры в Италии.

Как сообщает в социальных сетях журналист и инсайдер Николо Скира, запрос по ситуации Алексея Миранчука послал не только «Торино». Российский хавбек также находится на карандаше «Вероны» и «Болоньи».

В «Аталанту» Алексе Миранчук перебрался в начале осени 2020 года. С тех пор футболист провёл за команду из Бергамо 56 официальных матчей. В них Миранчук записал на свой счёт девять голов и семь результативных передач на партнёров.

Эксперты из transfermarkt оценивают Алексея Миранчука в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Торино Верона Аталанта Алексей Миранчук Трансферы футбола - лето 2022
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