В последние дни в прессе возобновились разговоры о возможном трансфере Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино». Впрочем, у 26-летнего россиянина есть ещё два варианта продолжения карьеры в Италии.

Как сообщает в социальных сетях журналист и инсайдер Николо Скира, запрос по ситуации Алексея Миранчука послал не только «Торино». Российский хавбек также находится на карандаше «Вероны» и «Болоньи».

В «Аталанту» Алексе Миранчук перебрался в начале осени 2020 года. С тех пор футболист провёл за команду из Бергамо 56 официальных матчей. В них Миранчук записал на свой счёт девять голов и семь результативных передач на партнёров.

Эксперты из transfermarkt оценивают Алексея Миранчука в 10 миллионов евро.