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Чемпионат Италии. Серия А

​Абрахам – о Дибале: «В Риме может быть два короля»

29 Июля 2022 • 17:21 Комментировать

Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам не испытывает чувство ревности к Пауло Дибале. О подписании контракта с аргентинским форвардом римский клуб объявил не так давно.

«Ревность к Дибале? Нет. В Риме может быть два короля, верно?» - высказался Абрахам для Corriere dello Sport.

Чемпионат Италии сезона 2022/2023 стартует в средине августа. В первом туре Серии А «Рома» будет играть в гостях у «Салернитаны». Встреча запланирована на 14 августа. 

Отметим, что Тэмми Абрахам отыграл в «Роме» год. За это время нападающий провёл 53 матча, в которых забил 27 голов и отдал пять результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала Тэмми Абрахам
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