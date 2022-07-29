​Абрахам – о Дибале: «В Риме может быть два короля»

Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам не испытывает чувство ревности к Пауло Дибале. О подписании контракта с аргентинским форвардом римский клуб объявил не так давно.

«Ревность к Дибале? Нет. В Риме может быть два короля, верно?» - высказался Абрахам для Corriere dello Sport.

Чемпионат Италии сезона 2022/2023 стартует в средине августа. В первом туре Серии А «Рома» будет играть в гостях у «Салернитаны». Встреча запланирована на 14 августа.

Отметим, что Тэмми Абрахам отыграл в «Роме» год. За это время нападающий провёл 53 матча, в которых забил 27 голов и отдал пять результативных передач на партнёров.