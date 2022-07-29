Каррера прокомментировал возможный переход Миранчука в «Торино»

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Каррера сказал «Чемпионату», что если Миранчуку придется покинуть «Аталанту», то лучшим выбором для него станет «Торино», потому что их наставник Иван Юрич пропагандирует такую же игру, как и главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини. Эксперт считает, что главное для Миранчука — это игровая практика.

Ранее СМИ сообщали, что «Торино» ведет переговоры с «Аталантой» по поводу возможного трансфера российского полузащитника. Напомним, Миранчук перебрался в Серию А из «Локомотива» в 2020 году.