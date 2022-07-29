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Чемпионат Италии. Серия А

​Депай может оказаться в топ-клубе Серии А – идут переговоры слухи

29 Июля 2022 • 16:18 Комментировать

Мемфис Депай в ближайшее время может покинуть «Барселону» и сменить клубную прописку. Как сообщает на своих страницах Corriere dello Sport, представители 28-летнего голландского форварда уже провели переговоры с «Ювентусом». Туринцы рассматривают вариант с Депаем, поскольку находятся в поиске ещё одного игрока в линию атаки.

Мемфис Депай перебрался в «Барселону» прошлым летом. За год голландский форвард провёл 37 официальных матчей, в которых забил 13 голов и отдал два результативных паса на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Мемфиса Депая в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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