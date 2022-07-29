Буффон рассказал, что рад переходу Дибалы в «Рому»

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о переходе нападающего Пауло Дибалы в «Рому».

Буффон сказал La Gazzetta dello Sport, что в течение нескольких недель Дибала выбирал между «Интером», «Ромой» и «Наполи», хорошо, что он не стал выбирать миланский клуб.

По мнению голкипера, Дибала нуждался в эмоциональном подъеме, в этом ему могли помочь только «Рома» и «Наполи». Он является лучшим игроком в чемпионате Италии в плане техники наравне с Анхелем ди Марией, добавил Буффон.

Напомним, 28-летний Дибала покинул «Ювентус» на правах свободного агента и перешел в «Рому». Он выступал за туринский клуб с 2015 года.