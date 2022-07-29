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Чемпионат Италии. Серия А

Четыре клуба Серии А претендуют на Шомуродова эксклюзив

29 Июля 2022 • 11:08 Комментировать

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов интересен четырём клубам из Серии А. По информации туринской газеты Corriere Granata, «Торино» уже сделал запрос в римский клуб об аренде узбека. Источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сообщает, что «быки» – не единственный возможный вариант продолжения карьеры для Шомуродова.

В его услугах заинтересованы «Сампдория», «Болонья» и «Сассуоло». Источник сообщает, что представитель нападающего в Италии Валерио Джуффиде очень близок к руководству «Сампдории», что может помочь сделке. При этом, на данный момент «Торино» действительно является главным претендентом на бывшего игрока «Ростова». На сделке настаивает главный тренер команды Иван Юрич, который считает узбека достойным преемником Андреа Белотти.

Вопрос с уходом Шомуродова из Рима закрыт, в ближайшее время он примет решение, где продолжить карьеру. При этом форвард не намерен покидать Италию, несмотря на варианты в других лигах.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Рома Торино Сампдория Сассуоло Элдор Шомуродов Трансферы футбола - лето 2022
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