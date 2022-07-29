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Чемпионат Италии. Серия А

В Серии А появился ещё один претендент на Шомуродова

29 Июля 2022 • 09:52 Комментировать

Узбекский нападающий Элдор Шомуродов, поигравший в российской Премьер-лиге за «Ростов», близок к уходу из «Ромы». В столичном клубе недовольны показателями 27-летнего игрока и готовы расстаться с ним этим летом.

По информации инсайдера Николо Скиры, на форварда появился еще один претендент в Серии А. Подписать Шомуродова готова «Болонья». Ранее об интересе к нападающему заявил «Торино». Оба клуба готовы арендовать Элдора на сезон-2022/2023.

Форвард перешел в «Рому» из «Дженоа» летом прошлого года, подписав пятилетний контракт. В прошлом сезоне Серии А Шомуродов сыграл 28 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Элдор Шомуродов Трансферы футбола - лето 2022
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