В Серии А появился ещё один претендент на Шомуродова

Узбекский нападающий Элдор Шомуродов, поигравший в российской Премьер-лиге за «Ростов», близок к уходу из «Ромы». В столичном клубе недовольны показателями 27-летнего игрока и готовы расстаться с ним этим летом.

По информации инсайдера Николо Скиры, на форварда появился еще один претендент в Серии А. Подписать Шомуродова готова «Болонья». Ранее об интересе к нападающему заявил «Торино». Оба клуба готовы арендовать Элдора на сезон-2022/2023.

Форвард перешел в «Рому» из «Дженоа» летом прошлого года, подписав пятилетний контракт. В прошлом сезоне Серии А Шомуродов сыграл 28 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.