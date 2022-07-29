«Аталанта» купила игрока «РБ Лейпцига» за 15 миллионов евро

Фланговый полузащитник Адемола Лукман покинул немецкий «РБ Лейпциг» и переехал на Апеннины. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, новым местом работы 24-летнего нигерийского вингера стала «Аталанта».

Бергамаски приобрели африканского футболиста за 15 миллионов евро. Также в соглашении прописаны бонусы за индивидуальные достижения Лукмана.

Адемола не был игроком основного состава «РБ Лейпцига». В минувшем сезоне он на правах аренды выступал за «Лестер», а до этого – за лондонский «Фулхэм».

В сезоне-2021/2022 Лукман сыграл 26 поединков в рамках АПЛ, отметившись шестью забитыми мячами.