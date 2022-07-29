«Рома» получила запрос по трансферу Шомуродова от туринского клуба

Узбекский нападающий Элдор Шомуродов не смог проявить себя в столичной «Роме» и близок к смене клубной прописки в текущее трансферное окно.

По сообщениям Corriere Gramata, на форварда уже появился первый претендент. В услугах игрока заинтересован «Торино». Туринский клуб сделал предложение римлянам по трансферу Шомуродова. «Быки» рассчитывают оформить аренду нападающего на следующий сезон с правом выкупа.

Элдор пополнил ряды «Ромы» летом прошлого года, подписав пятилетнее трудовое соглашение. В минувшем розыгрыше Серии А форвард провел 28 поединков, в которых забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.