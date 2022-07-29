«Милан» продлит контракт с Томори

Защитник Фикайо Томори получит новый трудовой договор от руководства «Милана». Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Джанлука ди Марцио.

По информации инсайдера, «россонери» предложат 24-летнему футболисту пятилетнее соглашение. Таким образом, Томори будет выступать за миланский коллектив до лета 2027 года.

Официальное подтверждение сделки ожидается в ближайшие пару недель.

Напомним, что чемпион Серии А арендовал Фикайо у лондонского «Челси» в январе прошлого года, в затем оформил выкуп игрока.

В сезоне-2021/2022 Томори принял участие в 40 поединках за «россонери» и забил один гол.