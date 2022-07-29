«Наполи» хочет купить одного из лидеров «Сассуоло»

Атакующий полузащитник «Сассуоло» Джакомо Распадори попал в сферу интересов другого итальянского клуба – «Наполи».

По сообщениям инсайдера Николо Скиры, руководство неаполитанского клуба готово заплатить за игрока 25 миллионов евро. Что касается «Сассуоло», то «зелёно-чёрные» рассчитывают выручить больше денег с продажи футболиста.

Сам же Распадори готов присоединиться к «Наполи». Полузащитник провел переговоры с клубом и согласился подписать пятилетнее соглашение с окладом в размере 2,5 миллиона евро.

В минувшем розыгрыше Серии А Джакомо забил десять мячей в 36 играх Серии А.