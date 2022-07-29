«Атлетико» поможет «Ювентусу» заменить Погба

Боссы мадридского «Атлетико» больше не хотят сотрудничать с испанским полузащитником Саулем Ньигесом. По информации El Larguero, «матрасники» намерены отправить игрока в очередную аренду.

Испанский гранд собирается предложить футболиста туринскому «Ювентусу», лишившемуся Поля Погба из-за травмы. Ранее сообщалось, что «старая синьора» рассматривает кандидатуру Ньигеса на замену французу. Взаимный интерес может сыграть решающую роль в переговорах между сторонами.

В минувшем сезоне Сауль выступал на правах аренды за лондонский «Челси». 27-летний полузащитник принял участие в десяти матчах Премьер-лиги, в которых получил желтую карточку.