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Чемпионат Италии. Серия А

«Атлетико» поможет «Ювентусу» заменить Погба

29 Июля 2022 • 08:11 Комментировать

Боссы мадридского «Атлетико» больше не хотят сотрудничать с испанским полузащитником Саулем Ньигесом. По информации El Larguero, «матрасники» намерены отправить игрока в очередную аренду.

Испанский гранд собирается предложить футболиста туринскому «Ювентусу», лишившемуся Поля Погба из-за травмы. Ранее сообщалось, что «старая синьора» рассматривает кандидатуру Ньигеса на замену французу. Взаимный интерес может сыграть решающую роль в переговорах между сторонами.

В минувшем сезоне Сауль выступал на правах аренды за лондонский «Челси». 27-летний полузащитник принял участие в десяти матчах Премьер-лиги, в которых получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Сауль Ньигес Трансферы футбола - лето 2022
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