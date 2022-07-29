Моуринью указал на дверь Шомуродову

Бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов близок к уходу из «Ромы». Об этом сообщают журналисты «Матч ТВ». Узбекский футболист не был включен в список игроков на товарищескую встречу с лондонским «Тоттенхэмом», поскольку готовится к смене клубной прописки. Новый клуб Элдора пока не называется.

Шомуродов перебрался в римский коллектив из генуэзского «Дженоа» летом прошлого года. За него «волки» заплатили 18 миллионов евро. Под руководством португальского наставника Жозе Моуринью нападающий провел 40 поединков, в которых забил пять мячей и сделал шесть голевых передач.