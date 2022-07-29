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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью указал на дверь Шомуродову

29 Июля 2022 • 06:11 Комментировать

Бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов близок к уходу из «Ромы». Об этом сообщают журналисты «Матч ТВ». Узбекский футболист не был включен в список игроков на товарищескую встречу с лондонским «Тоттенхэмом», поскольку готовится к смене клубной прописки. Новый клуб Элдора пока не называется.

Шомуродов перебрался в римский коллектив из генуэзского «Дженоа» летом прошлого года. За него «волки» заплатили 18 миллионов евро. Под руководством португальского наставника Жозе Моуринью нападающий провел 40 поединков, в которых забил пять мячей и сделал шесть голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Элдор Шомуродов
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