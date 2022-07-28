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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги поделился ожиданиями от нового сезона в Серии А

28 Июля 2022 • 17:50 Комментировать

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился мнение относительно прошлого сезона чемпионата Италии, и рассказал об ожиданиях от нового первенства.

«Уверен, мне придется проделать колоссальную работу, чтобы повторить результаты прошлого сезона. Мы выступили очень хорошо, так что я доволен, как он сложился. Это мог быть потрясающий год, но нам не хватило двух очков до чемпионства», - отметил специалист.

В то же самое время, Индзаги понадеялся, что в нынешнем сезоне его команде удастся выиграть Скудетто, несмотря на солидную конкуренцию, которая образовалась в Серии А.

По итогам сезона 2021/2022 миланский «Интер» занял вторую строчку в национальном первенстве, пропустив вперед «Милан». Новый сезон в чемпионате Италии стартует уже 13 августа. В матче первого тура Серии А «Интер» сыграет с «Лечче».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Серия А Симоне Индзаги Чемпионат Италии
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