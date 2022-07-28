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Чемпионат Италии. Серия А

Романо: «У Вейналдума есть другие предложение, но «Рома» для него приоритет»

28 Июля 2022 • 16:27 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум может продолжить свою спортивную карьеру в Италии. Новость об этом накануне сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своем профиле социальных сетей.

Журналист отмечает, что «Рома» сейчас ведет активные переговоры с «ПСЖ» по трансферу футболиста, но у голландца, помимо «волков», есть другие варианты с продолжением карьеры, однако он отдает предпочтение именно римскому коллективу.

«У Вейналдума есть другие предложения, но «Рома» для него приоритет», - сообщает Романо в соцсетях.

В минувшем сезоне Вейналдум провел за «ПСЖ» 38 матчей во всех турнирах. Он забил три гола и отдал три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Серия А Чемпионат Италии Джорджиньо Вейналдум Трансферы футбола - лето 2022
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