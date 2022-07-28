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Чемпионат Италии. Серия А

Мхитарян: «Это правда, что Моуринью хотел сохранить меня в «Роме»

28 Июля 2022 • 16:12 Комментировать

Новичок миланского «Интера» Генрих Мхитарян признался, что тренер «Ромы» Жозе Моуринью хотел сохранить его в стане «джаллоросси». Напомним, что армянский полузащитник пополнил ряды «нерадзурри» на правах свободного агента.

«Мне было жаль покидать «Рому», я прожил там 3 прекрасных года и выиграл Лигу конференций, но мне уже 33 года, и я хочу побеждать. Это правда, что Моуринью хотел сохранить меня в «Роме», но этого желали все в клубе. Это было хорошо как для меня, так и для «Ромы», потому что теперь она взяла Дибалу. Я очень рад за клуб», – цитирует футболиста Calciomercato.

В стане «Интера» Мхитарян воссоединится с нападающим Эдином Джеко, с которым ранее выступал за «Рому». Игроку также знакомы Маттео Дармиан и Ромелу Лукаку – с ними армянин выступал в составе «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Жозе Моуринью Генрих Мхитарян
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