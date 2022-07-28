Санчесу нужно сперва разорвать контракт с «Интером», чтобы перейти в «Марсель»

Нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес может оказаться во французском «Марселе». Только для этого ему сперва нужно разорвать контракт с «нерадзурри», который действует до следующего лета. Об этом сообщает Le Parisien.

Напомним, что «Интер» сам хотел бы избавиться от Санчеса, так как чилиец занимает одно из первых мест в зарплатной ведомости клуба. Из-за наличия в команде Алексиса «нерадзурри» не смогли подписать Пауло Дибалу, который отправился в «Рому».

На интерес «Марселя» к Санчесу даже не повлияла отставка главного тренера Хорхе Сампаоли, который работал с форвардом в сборной Чили. Новым тренером «провансальцев» стал Игор Тудор.