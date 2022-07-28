«Монца» заинтересована в аренде полузащитника «Ювентуса»

Новичок Серии А «Монца» продолжает интересоваться игроками ТОП-клубов. Так, итальянский журналист Джанлука ди Марцио в своих социальных сетях заявил, что команда хочет арендовать полузащитника «Ювентуса» Николу Ровеллу.

Источник отмечает, что туринский клуб не против отдать футболиста в аренду, чтобы тот мог получить больше игровой практики, выступая на самом высоком уровне.

Ровелла считается перспективным футболистом. Он перешел в «Ювентус» из «Дженоа» в январе 2021 года, после чего вернулся на правах арендного соглашения в стан «грифонов», где провел последние 18 месяцев.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 21-м матче за генуэзский коллектив, где отдал четыре голевые передачи.