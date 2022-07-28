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Чемпионат Италии. Серия А

«Атлетико» объявил о трансфере Молины официально

28 Июля 2022 • 13:17 Комментировать

Мадридский «Атлетико» объявил о трансфере крайнего защитника Науэля Молины из итальянского «Удинезе». На своём официальном сайте матрасники сообщили, что аргентинец подписал с клубом контракт сроком на 5 лет.

Молина уже долгое время являлся целью мадридского «Атлетико». Футболист в последнее время регулярно вызывается в сборную Аргентины, а в прошлом сезоне отметился 7 забитыми голами и двумя ассистами в итальянской Серии А, выступая на фланге обороны.

Молина выступал за «Удинезе» всего два сезона. Ранее футболист у себя на родине защищал цвета таких клубов, как «Бока Хуниорс», «Дефенса и Хустисия», а также «Росарио Сентраль».

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Атлетико Мадрид Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Науэль Молина
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