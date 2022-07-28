Мадридский «Атлетико» объявил о трансфере крайнего защитника Науэля Молины из итальянского «Удинезе». На своём официальном сайте матрасники сообщили, что аргентинец подписал с клубом контракт сроком на 5 лет.

Молина уже долгое время являлся целью мадридского «Атлетико». Футболист в последнее время регулярно вызывается в сборную Аргентины, а в прошлом сезоне отметился 7 забитыми голами и двумя ассистами в итальянской Серии А, выступая на фланге обороны.

Молина выступал за «Удинезе» всего два сезона. Ранее футболист у себя на родине защищал цвета таких клубов, как «Бока Хуниорс», «Дефенса и Хустисия», а также «Росарио Сентраль».