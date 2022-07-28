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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» рассматривает приглашение Пьянича на замену Погба

28 Июля 2022 • 11:32 Комментировать (2)

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может вернуться в «Ювентус».

Недавнее звездное приобретение «Ювентуса» Поль Погба получил травму, из-за которой рискует пропустить чемпионат мира в Катаре. В связи с этим туринский клуб рассматривает Пьянича, как потенциальную замену французу, сообщает Calciomercato.

Издание утверждает, что босниец хотел бы вернуться в итальянскую команду. Пьянич ранее играл за «Ювентус» с 2016 по 2020 года и был одним из основных игроков команды Массимилиано Аллегри.

В прошедшем сезоне футболист, выступая на правах аренды за «Бешикташ», провел в чемпионате Турции 20 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Миралем Пьянич Трансферы футбола - лето 2022
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