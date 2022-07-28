Альбертини: «Де Кетеларе может стать игроком уровня де Брёйне и Крооса»

Бывший футболист «Милана» Деметрио Альбертини считает, что полузащитник «Брюгге» Шарль де Кетеларе может заметно усилить «россонери» и помочь клубу защитить чемпионский титул Серии А.

«Я считаю, что у него есть потенциал войти в число великих полузащитников, таких как де Брёйне и Кроос. Де Кетеларе должен помочь «Милану» в защите титула. Я думаю, он прекрасно знает, что проект клуба идеально ему подходит», – цитирует Альбертини La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что «Милан» в данный момент очень близок к закрытию сделки по трансферу де Кетеларе. Ради перехода в стан «россонери» игрок уже отказал «Лидсу».