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Чемпионат Италии. Серия А

Альбертини: «Де Кетеларе может стать игроком уровня де Брёйне и Крооса»

28 Июля 2022 • 11:14 Комментировать

Бывший футболист «Милана» Деметрио Альбертини считает, что полузащитник «Брюгге» Шарль де Кетеларе может заметно усилить «россонери» и помочь клубу защитить чемпионский титул Серии А.

«Я считаю, что у него есть потенциал войти в число великих полузащитников, таких как де Брёйне и Кроос. Де Кетеларе должен помочь «Милану» в защите титула. Я думаю, он прекрасно знает, что проект клуба идеально ему подходит», – цитирует Альбертини La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что «Милан» в данный момент очень близок к закрытию сделки по трансферу де Кетеларе. Ради перехода в стан «россонери» игрок уже отказал «Лидсу».

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Деметрио Альбертини Тони Кроос Кевин де Брёйне Трансферы футбола - лето 2022 Шарль де Кетеларе
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