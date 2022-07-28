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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» откажется от Шкриньяра - названа причина

28 Июля 2022 • 10:34 Комментировать

Трансфер словацкого защитника Милана Шкриньяра из миланского «Интера» во французский «ПСЖ» под угрозой срыва.

По информации журналистов Get French Football News, руководство парижского гранда недовольно суммой, которую требуют «нерадзурри» за игрока. Миланский клуб хочет получить с продажи Шкриньяра 70 миллионов евро. При этом у Милана остался всего один год по контракту.

«ПСЖ» не собирается идти на поводу у итальянцев и собирается отказаться от приобретения защитника.

Если парижане свернут переговоры, главным фаворитом на трансфер Шкриньяра станет лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
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